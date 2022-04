Kosten TenneT door vollopen elektriciteitsnet fors gestegen

Stroomnetbeheerder TenneT was vorig jaar veel meer geld kwijt vanwege het vollopen van het elektriciteitsnet dan het jaar ervoor. Op meer momenten dan in 2020 was de vraag naar of het aanbod van stroom in Nederland te groot. De netbeheerder kan dan bijvoorbeeld elektriciteitsproducenten betalen om tijdelijk wat minder te leveren.

Ook werd er onderhoud gepleegd aan een belangrijke verbinding tussen Lelystad en Diemen. Daarbij werd meteen de capaciteit uitgebreid. Een groot deel van de kosten die TenneT maakte met het oplossen van opstoppingen op het Nederlandse hoofdnet werden hierdoor veroorzaakt. Daarnaast waren de energieprijzen in 2021 een stuk hoger dan in 2020.

TenneT was vorig jaar in totaal 339,7 miljoen euro kwijt aan het oplossen van opstoppingen op het Nederlandse hoofdnet. Dat is ruim vier keer zoveel als in 2020, schrijft de hoofdnetbeheerder in een terugblik op 2021. Die hogere kosten worden uiteindelijk doorberekend aan afnemers van stroom en dus ook aan consumenten. TenneT verwacht dat het volume stroom dat de komende jaren moet worden gekanaliseerd zal toenemen, omdat ook op andere plekken onderhoud moet worden gepleegd en de capaciteit moet worden verruimd.

Netbeheerders geven al tijden aan dat het stroomnetwerk op steeds meer plaatsen volloopt. Dat komt door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie. Met plannen voor capaciteitsuitbreiding zijn vele miljarden euro’s gemoeid. De komende jaren investeert TenneT zeker 2,5 miljard euro per jaar in het Nederlandse hoofdnet.