Leden FNV akkoord met nieuwe cao voor afhandelaars op luchthavens

Personeel dat zich op Nederlandse luchthavens bezighoudt met de afhandeling van bagage en passagiers krijgen voor het eerst te maken met een sectorbrede cao. Leden van vakbond FNV stemden in met de afspraken die voor de meeste afhandelaars in de sector moeten gaan gelden. Een van de voorwaarden die is gesteld is dat medewerkers een startloon van 14 euro per uur krijgen, aldus de bond.

Naast de loonsverhoging is onder meer ook afgesproken dat de jeugdloonschalen verdwijnen en dat de onregelmatigheidstoeslag blijft bestaan. Ook is er een regeling voor oudere werknemers die minder willen gaan werken afgesproken. Verder worden roosters verbeterd.

Alleen al op Schiphol zijn volgens FNV zeven afhandelaars actief. Zes van de zeven hebben ingestemd met de sectorbrede overeenkomst. De vakbond is daar blij mee, omdat daarmee mensen onder dezelfde voorwaarden aan het werk gaan. Daarmee zijn arbeidsvoorwaarden geen onderdeel meer van de concurrentieslag op de luchthavens.

FNV roept luchthavenuitbater Schiphol Group op om voor alle bedrijven die actief zijn op de luchthaven minimale kwaliteitseisen te gaan stellen. Een woordvoerder van Schiphol geeft aan blij te zijn dat de partijen tot een cao voor de afhandelaars zijn gekomen. Daardoor werken volgens het luchthavenbedrijf alle grote personeelsgroepen volgens een collectieve overeenkomst. De exploitant deelt ook de oproep van FNV voor minimale kwaliteitseisen en verwacht daarover snel met FNV over van gedachte te wisselen tijdens regulier overleg.