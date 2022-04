Miljoenenboetes voor sigarettenfabrikanten België

De mededingingsautoriteit in België heeft aan vier sigarettenfabrikanten die onderling prijsafspraken maakten boetes van bij elkaar 36 miljoen euro opgelegd. Het viertal kreeg in Nederland in 2020 al miljoenenboetes voor hetzelfde vergrijp, waarmee ze de concurrentie hinderen en klanten benadeelden. De fraude speelde in de jaren 2011 tot en met 2015.

De vier fabrikanten gingen te werk via groothandelaren. Die kregen van de fabrikanten informatie over hun toekomstige prijzen en gaven de fabrikanten daarna de prijzen van hun concurrenten. Zo konden ze hun eigen waar bijvoorbeeld duurder maken in de veilige wetenschap dat de concurrenten hetzelfde deden.

Het gaat om de lokale filialen van wereldspelers Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco en Imperial Brands. Zij brengen onder meer Marlboro, Lucky Strike, Camel en Gauloises aan de man en hebben meer dan 90 procent van de Belgische sigarettenmarkt in handen. De grootste boete was voor Philip Morris dat 16 miljoen euro moest aftikken. De andere drie moeten tussen de 5,7 en 7,2 miljoen euro betalen.

De bedrijven kunnen nog beroep aantekenen tegen de geldstraf.