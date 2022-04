Nederland loopt volgens FNV veel geld mis door flexwerk

De Nederlandse samenleving is door de flexibilisering van de arbeidsmarkt de afgelopen jaren tientallen miljarden euro’s misgelopen aan inkomstenbelasting en werkgevers- en pensioenpremies. Dat heeft vakbond FNV uitgezocht om het eigen pleidooi voor een “eerlijkere arbeidsmarkt” kracht bij te zetten.

In een persbericht worden diverse hoge bedragen genoemd. Sinds het aantreden van het nieuwe kabinet in januari dit jaar zou het misgelopen bedrag bijvoorbeeld al ruim 1 miljard euro bedragen. Elke seconde loopt de teller volgens FNV verder op. Als je het aantreden van het eerste kabinet-Rutte in 2010 als beginpunt neemt zou de teller daardoor staan op meer dan 30 miljard euro.

Maar flexwerkers zelf zouden het grootste slachtoffer zijn. Omdat zij in hun flexibele aanstelling doorgaans minder verdienen dat hun vaste collega’s die het zelfde werk doen, zouden ze tussen 2010 en het aantreden van het nieuwe kabinet meer dan 43 miljard euro aan inkomsten zijn misgelopen. Als er niets verandert zou de teller eind dit jaar bijna de 50 miljard euro aantikken.

“De flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt is onder de kabinetten Rutte snel toegenomen en ondertussen uitgegroeid tot een ware flexcrisis” zegt FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. Zijn vakbond presenteert de teller woensdag omdat er in de Tweede Kamer weer gesproken wordt over de arbeidsmarkt. Volgens Boufangacha moeten er nu maatregelen genomen worden. “Een contract voor onbepaalde tijd moet weer de norm worden.”