Russische schepen vanaf Pasen niet meer welkom in Rotterdam

Russische schepen zijn vanaf de nacht van zaterdag op zondag niet meer welkom in Nederland. Het Havenbedrijf Rotterdam meldt dat de nieuwste sancties van de Europese Unie tegen Rusland om de oorlog in Oekraïne dan ingaan. Russische schepen waarvoor geen uitzondering geldt, moeten dus voor Pasen de haven verlaten.

Voor schepen die onder Russische vlag varen gelden uitzonderingen wanneer ze bepaalde ladingen vervoeren. Het gaat bijvoorbeeld om voedselproducten, olie en gas.

Jaarlijks arriveren zo’n 1320 schepen uit Rusland in de Rotterdamse haven. Naar Rusland vertrekken er zo’n 1080 vanuit de grootste haven van de Europese Unie. Lang niet al die schepen zijn officieel Russisch. Vorig jaar kwamen er maandelijks gemiddeld dertien Russische schepen aan in Rotterdam.

Zo’n 8 procent van alle containers die via Rotterdam worden vervoerd hebben Rusland als bestemmings- of herkomstland. Bepaalde containerterminals weren overigens containers die naar Rusland gaan, uit angst voor verstoringen door sancties. Nederland importeert ook veel steenkool uit Rusland, waarvan een deel via de haven binnenkomt. De import van kolen wordt ook verboden.