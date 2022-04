Schiphol verwerkte derde minder reizigers dan voor corona

Luchthaven Schiphol verwerkte afgelopen maand 3,7 miljoen reizigers. Dat is een fors herstel ten opzichte van vorig jaar, maar het vliegveld opereert nog nog altijd niet op het niveau van voor de coronapandemie. In maart 2019 reisden 5,6 miljoen passagiers via Schiphol.

Van de 3,7 miljoen reizigers vlogen er 2,7 miljoen binnen Europa. De rest vloog intercontinentaal. Overigens vertekent het aantal passagiers omdat overstappende reizigers twee keer worden geteld. Zij gelden zowel als arriverende als vertrekkende reiziger. Afgelopen maand ging het om 750.000 mensen die dus als 1,5 miljoen reizigers telden.

Het aantal vluchten lag ruim twee keer zo hoog als vorig jaar en bedroeg meer dan 30.000. Daarvan waren 1688 pure vrachtvluchten. Dat aantal lag wel lager dan een jaar eerder. Toen er weinig passagiersvluchten waren om luchtvracht mee te nemen, werden er meer vliegtuigen ingezet die alleen maar vracht meenamen.