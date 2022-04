Snel actie nodig tegen honger, zeggen IMF, WTO, WFP en Wereldbank

De internationale gemeenschap moet snel in actie komen om te voorkomen dat de allerarmsten honger zullen lijden. Door de oorlog in Oekraïne wordt voedsel duurder. Dat komt bovenop de economische schade die klimaatverandering en de coronapandemie teweegbrengen. Hierdoor dreigen miljoenen mensen in extreme armoede te vervallen, waarschuwen het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN en de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De mondiale prijzen voor ’s werelds belangrijkste ingrediënten voor voedingsmiddelen bereikten volgens de Verenigde Naties vorige maand een recordhoogte. Dat drukt wereldwijd op huishoudfinanciën, vooral in de armste landen die veel voedsel importeren. Maar ook in middeninkomenslanden groeit de groep mensen die kwetsbaar zijn voor duurder voedsel. Ieder procentpunt aan stijgende voedselprijzen zorgt volgens de Wereldbank voor nog eens 10 miljoen mensen die onder extreme armoede lijden.

Andere landen zouden moeten inspringen door samen noodvoorraden voedsel aan te bieden, vinden de organisaties. Daarnaast zouden ze huishoudens en landen meer financiële steun kunnen bieden. Ook zouden rijkere landen meer kunnen investeren in duurzame manieren om gewassen te verbouwen en levensmiddelen te produceren en handelsbarrières zoveel mogelijk wegwerken.

Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is onder andere aardgas duurder geworden. Dat is een belangrijke grondstof voor kunstmest, dat daardoor ook duurder wordt en boeren op hogere kosten jaagt. Die moeten ze doorberekenen bij voedselprijzen. Daarnaast zijn Oekraïne en Rusland goed voor een groot deel van wereldwijde tarwe-export en de vrees bestaat dat die grotendeels wegvalt.