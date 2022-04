Vluchteling kan voor 310 euro Oekraïens geld inwisselen

Oekraïense vluchtelingen in de Europese Unie krijgen hulp bij het wisselen van hun Oekraïense geld. Nu kunnen zij in hun land van aankomst meegebrachte grivna’s vaak niet of slechts tegen hoge tarieven ruilen voor euro’s, zloty’s of forinten. Banken en wisselkantoren zijn daarvoor huiverig.

De inmiddels meer dan vier miljoen gevluchte Oekraïners in de EU moeten vanaf volgende week dinsdag grivna’s kunnen inwisselen tot een bedrag van ongeveer 310 euro, hebben de EU-landen woensdag afgesproken. Tot dat bedrag (10.000 grivna) zou de vaste koers gelden die de Oekraïense centrale bank heeft bepaald. Ook zouden geen extra kosten in rekening moeten worden gebracht.

Het blijft aan de lidstaten zelf of en hoe ze de aanbevelingen in de praktijk brengen, maar die kregen wel de steun van alle 27 ambassadeurs. Sommige landen hebben al eigen wisselregels gemaakt.

Sinds Rusland Oekraïne binnenviel staat de grivna onder druk en kan de munt niet meer zomaar worden ingewisseld bij de Oekraïense centrale bank. Wisselaars in het buitenland vrezen daarom erbij in te schieten als ze grivna’s aannemen.