31.000 aanvragen voor laatste ronde loonsubsidie om corona

Ongeveer 31.000 werkgevers hebben bij het UWV steun aangevraagd om de loonkosten tussen januari en maart te kunnen dragen. Het gaat om de achtste en laatste ronde aan coronasteun via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Die werd in het voorjaar van 2020 opgezet om massaal banenverlies door de coronacrisis te voorkomen. Sindsdien heeft het UWV 22,8 miljard euro aan voorschotten uitgekeerd.

De achtste periode om loonsteun aan te vragen was de op één na rustigste voor het UWV, dat de steunmaatregel uitvoerde. Het minste aantal aanvragen kwamen binnen tussen juli en september vorig jaar. De drukste periode was die kort na het opzetten van de NOW-steun. Bij dat eerste loket kwamen 148.000 aanvragen binnen, waarvan er uiteindelijk 139.500 werden toegekend.

Het UWV verwacht nog tot in 2024 bezig te zijn met de afhandeling van de coronaregeling. Het nu uitgekeerde geld is officieel nog een voorschot, zodat bedrijven in nood snel hulp konden krijgen. Achteraf bepaalt de uitkeringsinstantie op hoeveel steun werkgevers daadwerkelijk recht hebben op basis van hun omzetverlies.