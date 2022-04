Aandacht voor rentebesluit ECB op Europese beurzen

Op de Europese beurzen gaat de aandacht donderdag uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De verwachting is dat de beleidsbepalers weinig zullen veranderen, al wordt door sommige volgers rekening gehouden met een nog snellere afbouw van het opkoopprogramma van de centrale bank. De meeste Europese beurzen lijken hoger te gaan openen.

Op het Damrak openden een aantal bedrijven de boeken. Toeleverancier aan apotheken Fagron boekte het voorbije kwartaal een omzetgroei van 16 procent. Daarvan was bijna 14 procent op eigen kracht. De coronacrisis blijft het resultaat van het bedrijf drukken. De oorlog in Oekraïne lijkt vooralsnog minder impact te hebben.

Navigatiedienstverlener TomTom zag de verliezen oplopen door verdere investeringen in zijn kaartenplatform. Tegelijkertijd verdiende het Amsterdamse bedrijf minder aan de verkoop van kaarten aan autofabrikanten omdat die door de chiptekorten minder auto’s afzetten. De oorlog in Oekraïne en de daardoor oplopende materiaalprijzen zorgen voor verdere onzekerheid, waarschuwde topman Harold Goddijn.

Logistiek vastgoedfonds WDP plaatste naar eigen zeggen met succes 500 miljoen euro aan groene obligaties bij een achttal internationale beleggers. Het geld gebruikt WDP voor herfinanciering van activa.

Staalbedrijf ArcelorMittal kocht zich in bij een hypermoderne staalfabriek van branchegenoot Voestalpine in Texas. Het in Luxemburg gevestigde staalbedrijf krijgt een belang van 80 procent in die fabriek, die 1 miljard dollar waard zou zijn.

Adyen kan bewegen op een nieuw analistenadvies. De betalingsverwerker wordt vanaf nu gevolgd door analisten van Piper Sandler, die een overweight-advies op het aandeel plakken.

Ook op andere beurzen kwamen bedrijven met resultaten. De Zweedse maker van telecomapparatuur Ericsson liet weten boetes te verwachten vanwege een corruptieschandaal in Irak. Een inschatting hoe hoog die boetes kunnen uitvallen, durft het bedrijf nog niet te maken.

De Franse mode- en luxegoederenmaker Hermès zag de omzet met een kwart stijgen. Vooral de modelijn deed het goed, maar ook de lederwaren zoals handtassen verkochten beter dan verwacht. Wel zegt Hermès momenteel last te hebben van de lockdowns in China. Onder meer drie winkels in Shanghai zijn daardoor dicht.