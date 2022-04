Centrale bank Argentinië verhoogt rente voor vierde keer dit jaar

De centrale bank van Argentinië heeft voor de vierde keer dit jaar de rente verhoogd om daarmee de inflatie te beteugelen. Daarmee staat het belangrijkste rentetarief van het land nu op 47 procent. Het land heeft te maken met prijzen die in doorsnee ruim de helft hoger zijn dan een jaar eerder.

De centrale bank verhoogde de rente nadat het Argentijnse bureau voor de statistiek gegevens had gepubliceerd over inflatie. Daaruit bleek dat de prijzen in maart met 6,7 procent waren gestegen ten opzichte van februari. Dat was de snelste maandelijkse toename sinds 2002. Door de rentestap stijgt de effectieve rente naar 58,7 procent. Dat is hoger dan de inflatie op jaarbasis van 55,1 procent.

Vooral voedsel en energie worden in rap tempo duurder als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Wat ook meespeelt zijn lokale factoren, zoals een stijging van de brandstofprijzen en een versneld tempo van de devaluatie van de peso.

Argentinië verhoogt de rente ook om te voldoen aan de afspraken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) rond een hulppakket ter waarde van 44 miljard dollar. Daarin is afgesproken dat de regering de effectieve jaarrente boven de inflatie moet houden.