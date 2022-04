Elon Musk zegt te twijfelen of overnamepoging Twitter slaagt

Elon Musk twijfelt of zijn overnamepoging van Twitter gaat slagen. Dat zei de topman van Tesla op een evenement in Vancouver. De opmerkingen volgen uren nadat de rijkste persoon ter wereld zijn bod op het socialemediabedrijf openbaarde.

Musk zei dat hij een plan B heeft als Twitter zijn aanbod afwijst. Daarover trad hij niet in detail. Musk biedt 54,20 dollar per aandeel, wat neerkomt op een prijs van ruim 43 miljard dollar (39 miljard euro) voor het hele bedrijf. Om dat te bekostigen zou hij onder meer een deel van zijn aandelen in Tesla kunnen verkopen. Dat zou de waarde van de elektrische autobouwer wel negatief kunnen beïnvloeden.

Eerder werd al bekend dat Musk zich voor 9 procent had ingekocht in Twitter, waardoor hij al de grootste aandeelhouder van het bedrijf is geworden. Musk gebruikt Twitter vaak en heeft 81 miljoen volgers. Daarmee staat hij op de achtste plaats van meest gevolgde twitteraars.