Indonesië: Russische minister van Financiën bij G20-overleg

De Russische minister van Financiën, Anton Siloeanov, zal volgende week digitaal aanwezig zijn bij een overleg van de G20. Dat meldde de regering van Indonesië, dat het samenwerkingsverband dit jaar voorzit. Ministers en voorzitters van centrale banken uit G20-landen van het samenwerkingsverband komen op 20 april bijeen in Washington.

Door de Russische inval in Oekraïne is de deelname van Rusland aan G20-bijeenkomsten omstreden. De Amerikaanse president Joe Biden pleitte er vorige maand bijvoorbeeld voor om het land uit de G20 te zetten. De Verenigde Staten hebben ook al aangegeven niet de volledige top van ’s werelds grootste economieën op het Indonesische eiland Bali bij te wonen als Rusland ook aanwezig is. Die G20-bijeenkomst staat dit najaar gepland.

Het Indonesische ministerie van Financiën overweegt nog om ook Oekraïne uit te nodigen voor het overleg van volgende week. Dat zou het land, dat geen deel uitmaakt van de G20, de gelegenheid geven om de gevolgen van de oorlog te bespreken.

De G20 bestaat uit negentien belangrijke industriële landen, waaronder China, Rusland en de VS, en de Europese Unie. Hun economieën zijn samen goed voor zo’n 80 procent van de wereldeconomie.