Superjacht Russische miljardair in Fiji in beslag genomen

Een superjacht van de Russische miljardair Soelejman Kerimov is in beslag genomen in Fiji in de Stille Oceaan. Kerimov staat op de westerse sanctielijst vanwege zijn nauwe banden met de Russische president Vladimir Poetin.

Het 106 meter lange schip Amadea kwam dinsdag in Fiji aan. De waarde van dat superjacht zou ongeveer 325 miljoen dollar zijn. De bemanningsleden werden ondervraagd door de autoriteiten van Fiji, een eilandenstaat. Het schip zou aangelegd hebben zonder toestemming te vragen aan de douane.

Kerimov wordt gezien als een belangrijke vertrouweling van Poetin. Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zware sancties tegen Russische oligarchen opgelegd. Er zijn al meer superjachten in beslag genomen van Russische miljardairs, net als bijvoorbeeld dure huizen.

Woensdag werd nog gemeld dat het Britse eiland Jersey voor meer dan 7 miljard dollar aan bezittingen in beslag heeft genomen die worden gelinkt aan zakenman Roman Abramovitsj. Deze Rus, vooral bekend geworden als eigenaar van voetbalclub Chelsea, staat eveneens op de sanctielijst vanwege de oorlog.