Volkswagen waarschuwt voor ‘aanzienlijke impact’ oorlog Oekraïne

Autofabrikant Volkswagen verwacht dit jaar veel last te hebben van de oorlog in Oekraïne. Die verstoort nu al toeleveringsketens voor materialen en onderdelen. Stijgende prijzen voor grondstoffen zoals staal kunnen nog meer financiële pijn veroorzaken. In het eerste kwartaal boekte het Duitse concern toch nog een veel hogere winst dan een jaar eerder, meldt Volkswagen bij zijn voorlopige cijfers.

In de eerste drie maanden van 2022 had Volkswagen een aangepaste operationele winst, dus voor aftrek van belastingen, rentes en eenmalige posten, van 8,5 miljard euro. Een jaar eerder kwam dat resultaat nog uit op 4,8 miljard euro. Het afgelopen kwartaal profiteerde Volkswagen onder andere van een opwaardering van 3,5 miljard euro van financiële producten waarmee het concern zich indekt tegen prijsstijgingen.

Ondanks de positieve resultaten is er veel onzekerheid over de rest van het jaar door de oorlog aan de oostgrens van de Europese Unie. De gevolgen daarvan zijn volgens Volkswagen moeilijk te voorspellen. Daarnaast nemen de coronabesmettingen in China weer toe, waarop de Chinese overheid met erg strenge lockdowns reageert. Volkswagen houdt rekening met nieuwe chiptekorten door de coronapandemie. Vorig jaar moesten vrijwel alle grote autofabrikanten hun productie tijdelijk stilleggen omdat ze niet aan chips konden komen.