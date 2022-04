China breidt capaciteit zon- en windenergie nog dit jaar fors uit

China breidt dit jaar nog de capaciteit van zonne- en windenergie fors uit. Het land wil voor het einde van het jaar een record aan zonne- en windenergie realiseren om klimaatdoelen te halen. Daarmee hoopt China ook minder afhankelijk te worden van andere landen voor de energievoorziening.

Het land wil 140 gigawatt uit zogeheten schone energiebronnen halen, aldus een onderzoeker van de Chinese nationale ontwikkelings- en hervormingscommissie, een belangrijke organisatie die economische ontwikkelingen overziet. Hij deed de uitspraken bij een digitale conferentie van een Chinese brancheorganisatie voor producenten van zonne-energie.

Volgens een analyse van persbureau Bloomberg is de hoeveelheid hernieuwbare energie die China wil realiseren meer dan de rest van de wereld samen had in 2020. In 2030 wil het land uitkomen op 1200 gigawatt aan energie uit zon en wind. Eind vorig jaar behaalde China 678 gigawatt, aldus Bloomberg.

Het uitbreiden van de Chinese productie van zonnepanelen kan ook helpen om risico’s weg te nemen voor Chinese producenten van zonnepanelen. De Verenigde Staten stelden onlangs een onderzoek in naar het mogelijk omzeilen van handelstarieven door de Chinezen.

Daarnaast helpt het opschalen van schone energie China ook aan zekerheid dat het land genoeg energie heeft nu de wereldwijde energiemarkt onder druk staat vanwege onder meer de oorlog in Oekraïne. De energieprijzen stijgen al geruime tijd, mede ingegeven door economisch herstel.

Om die reden was Beijing al bezig de productie van steenkool te verhogen en meer elektriciteitscentrales waar warmte omgezet wordt in energie te bouwen en te moderniseren. Dat moet de soms onregelmatige aanvoer van zon en wind in evenwicht houden. Het gebruik van traditionele energiebronnen zoals kolen zal de komende jaren eerst nog fors stijgen, harder dan de afgelopen paar jaar, aldus de onderzoeker.