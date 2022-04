Industriële productie VS trekt aan ondanks leveringsproblemen

De productie van de Amerikaanse industrie trekt verder aan, ondanks de flink opgelopen inflatie en nog altijd aanwezige verstoringen van leveringsketens. Uit nieuwe gegevens van de Federal Reserve komt naar voren dat de productie in maart alweer voor de derde maand op rij is toegenomen. Dat lijkt een teken dat bedrijven inmiddels toch iets minder last beginnen te krijgen van problemen bij de levering van materialen en grondstoffen.

Fabrieken in de Verenigde Staten produceerden 0,9 procent meer dan in februari. Daarbij bereikte de bezettingsgraad van fabrieken met bijna 79 procent het hoogste niveau sinds 2007. De nieuwe cijfers zijn sterker dan economen in doorsnee hadden verwacht.

De oplopende prijzen op bijvoorbeeld de grondstoffenmarkten blijven niettemin een obstakel voor industrieconcerns. Door de oorlog in Oekraïne en coronalockdowns in China zijn bepaalde materialen daarnaast nog steeds erg lastig te verkrijgen. De opgelopen spanningen de wereld zorgen ook veel onzekerheid, wat weer een rem kan zetten op de vraag naar goederen.