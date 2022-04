Productieprobleem voor Tesla door lockdowns in China

Producent van elektrische auto’s Tesla heeft voor het eerst te maken met een echt productieprobleem in China. De fabriek ligt al een week of drie stil als gevolg van lockdowns vanwege het rondwarende coronavirus. Daardoor zijn tienduizenden auto’s niet geproduceerd.

De lockdowns treffen onder andere de miljoenenstad Shanghai, waar de Tesla-fabriek is gevestigd. Sinds de productielijn eind maart stilviel heeft Tesla al krap 40.000 auto’s niet in elkaar kunnen zetten. Duidelijkheid over wanneer de situatie verandert, is er niet. De problemen voor Tesla worden mogelijk nog groter als de lockdown wordt uitgebreid en leveringen aan de Tesla-fabriek stilvallen.

Tesla maakte in het slotkwartaal van vorig jaar wereldwijd 305.000 auto’s. Een verlies van circa 40.000 wagens zou een daling van 13 procent betekenen. In de fabriek in Shanghai rollen vooral auto’s van het type Model 3 en Model Y van de band. Doorgaans worden in de Chinese fabriek naar schatting 2000 auto’s per dag in elkaar gezet.