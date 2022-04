Recordaantal van 100 miljoen betalingen met smartphones in maart

Nederlanders hebben in maart voor het eerst meer dan 100 miljoen keer in een maand aan de kassa betaald met hun smartphone. Dat meldt Betaalvereniging Nederland. Het vorige record, in oktober 2021, was zo’n tiende lager.

Volgens Betaalvereniging Nederland zijn negen van de tien pinbetalingen inmiddels contactloos. Bijna een kwart van alle pinbetalingen in Nederland gebeurt zonder betaalpas, overwegend met mobiele telefoons.

Vorige maand is er 439 miljoen keer aan de kassa gepind voor een totaalbedrag van 11,5 miljard euro. Het aantal transacties lag ruim een derde hoger dan in dezelfde maand vorig jaar en 17 procent hoger dan in maart 2019.