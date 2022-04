Russische gasexport zakt naar laagste niveau in maanden

De hoeveelheid gas die Rusland dagelijks uitvoert naar het buitenland is gedaald tot het laagste niveau in drie maanden. Dat lijkt deels een gevolg van het warmere weer, waardoor er minder vraag is naar gas. Door de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit andere landen heeft Europa de laatste dagen daarnaast ook meer alternatieven voor Russisch gas.

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom exporteerde in de eerste 15 dagen van april gemiddeld 407 miljoen kubieke meter gas per dag naar landen buiten de voormalige Sovjet-Unie. Dat is bijna 18 procent onder het daggemiddelde voor de maand maart.

Een analist van Rystad Energy constateerde eerde deze week al dat de gasstroom uit Rusland in omvang aan het afnemen was. Hij weest erop dat het voordeliger aan het worden was om op de spotmarkt gas te kopen dan in zee te gaan met Rusland voor leveringen.

Donderdag zakte de Europese gasprijs zelfs tot het niveau van voor de Russische invasie van Oekraïne, op 23 februari. Een deskundige wees er toen op dat de vraag naar energie was gezakt omdat er met het lange paasweekend in het vooruitzicht minder werd gehandeld.

De Europese Unie is voor 40 procent van zijn gasverbruik afhankelijk van Rusland. Daarom is het voor het landenblok erg lastig om de gasaankopen uit Rusland onmiddellijk te stoppen als vergelding voor de Russische invasie van Oekraïne. Maar binnen de EU worden de laatste tijd wel stappen gezet om de leveringen van Gazprom op termijn af te bouwen.