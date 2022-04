Enquête: Oost- en West-Duitsland verdeeld over Russisch gas

Duitsers in het oosten van het land zijn minder snel bereid om olie en gas Rusland te boycotten dan hun landgenoten in het westen. Als het aankomt op spaarzamer brandstof- en energieverbruik tekent zich in Duitsland ook een scheidslijn af tussen oost en west, meldt enquêtebureau Civey op basis van onderzoek onder 10.000 respondenten.

Duitsland is erg afhankelijk van Russisch gas, waardoor het moeilijk wordt die import zomaar te stoppen wegens de inval van Rusland in Oekraïne. Toch gaf in West-Duitsland 64 procent aan bereid te zijn om Russische energiebronnen voortaan in de ban te doen. In Oost-Duitsland waren de voorstanders van zo’n gas- en olieboycot met 42 procent in de minderheid.

Civey vroeg Duitsers ook of ze bereid waren gas of benzine te besparen door de verwarming lager te zetten of minder met de auto te rijden. In het westen zei tussen de 55 procent en 70 procent dit te willen doen. In Oost-Duitsland, met uitzondering van Berlijn, zag minder dan de helft van de deelnemers heil in dit soort ingrepen. Als alternatief voor Russisch gas waren Oost-Duitsers vaker voorstander van kolen uit eigen land, terwijl West-Duitsers meer in hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie zien.

Volgens de onderzoekers, die hun enquête in opdracht van de E.ON Stiftung uitvoerden, laat de Oekraïne-oorlog andermaal zien dat er in Oost- en West-Duitsland verschillend wordt gedacht over klimaatverandering en de energietransitie. In de vaak landelijke gebieden gebieden in Oost-Duitsland zou er meer scepsis zijn over klimaatbescherming door het gebruik van hernieuwbare energie, schrijven ze aan de denktank van energieconcern E.ON.

Tot aan de hereniging in 1990 was Duitsland opgedeeld tussen de communistische Duitse Democratische Republiek (DDR) in het oosten en de Bondsrepubliek Duitsland in het westen. De DDR viel tijdens de Koude Oorlog onder de invloedssfeer van de Sovjetunie. West-Duitsland trad in de jaren vijftig toe tot de NAVO.