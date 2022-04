Amsterdamse beurs maakt zich op voor begin cijferseizoen

Het cijferseizoen barst de komende beursweek na een lang paasweekend los op het Damrak. Bij de hoofdfondsen openen bedrijven in de chipsector ASMI en ASML en bierbrouwer Heineken de boeken. Op Wall Street wordt onder meer gekeken naar streamingbedrijf Netflix.

Chipmachinefabrikant ASML beleefde in 2021 nog een recordjaar omdat de vraag naar machines van het bedrijf zeer groot was. Dat kwam door de wereldwijde chiptekorten. Voor dit jaar rekent ASML op een verdere sterke groei van de inkomsten. Chiptoeleverancier ASMI profiteert ook van het tekort aan chips. Het ontving in het vierde kwartaal nog voor een recordbedrag aan orders.

Heineken kan woensdag wellicht zeggen in hoeverre de bierbrouwer is geraakt door de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf liet eind maart weten zich volledig terug te trekken uit Rusland. Volgens de bierbrouwer is het onder de huidige omstandigheden niet meer mogelijk om op een rendabele manier actief te blijven in dat land. Heineken gaf aan vanwege het besluit waarschijnlijk een afschrijving van zo’n 400 miljoen euro te moeten doen.

Ook donderdag en vrijdag zijn drukke cijferdagen in Amsterdam. Dan komen verfconcern AkzoNobel, sportscholenketen Basic-Fit, groothandelsbedrijf Sligro en informatieleverancier RELX met een kwartaalupdate, evenals beddenketen Beter Bed, flitshandelaar Flow Traders, bodemonderzoeker Fugro, logistiek vastgoedfonds WDP en vastgoedbedrijf Wereldhave.

Netflix presenteert dinsdag zijn cijfers over het eerste kwartaal van het jaar. De grootste streamingdienst ter wereld haalde in het laatste kwartaal van vorig jaar minder nieuwe abonnees binnen dan verwacht. Dat kwam door prijsverhogingen en toenemende concurrentie van Disney, Amazon en HBO. Verder komen onder meer voedingsmiddelenproducent Nestlé, maker van consumentenproducten Procter & Gamble en speelgoedmaker Hasbro met cijfers.

De aandacht van beleggers blijft verder natuurlijk ook gevestigd op ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank houden deze week daarnaast hun grote voorjaarsvergaderingen. Vanwege de coronapandemie worden deze voor de financiële wereld belangrijke bijeenkomsten nog grotendeels online gehouden. Het IMF presenteert dinsdag ook nieuwe economische voorspellingen. Daarin maakt de VN-organisatie voor het eerst een concrete inschatting van de impact van de oorlog in Oekraïne op de wereldeconomie.