Burgemeester: 200.000 banen in Moskou weg door sancties

In de Russische hoofdstad Moskou kunnen wel 200.000 werknemers van buitenlandse bedrijven hun baan verliezen vanwege de westerse sancties tegen Rusland. Dat heeft burgemeester Sergej Sobjanin gezegd. Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben veel westerse bedrijven hun activiteiten in Rusland stilgelegd of zijn ze zelfs volledig vertrokken uit het land.

Volgens Sobjanin hebben de autoriteiten vorige week een programma ter waarde van omgerekend 38 miljoen euro goedgekeurd om de werkgelegenheid in Moskou te ondersteunen. Het geld zal onder meer worden gebruikt om mensen te trainen voor nieuw werk bij bijvoorbeeld stadsinstellingen, parken en andere plekken.

Economen denken dat de Russische economie door de sancties in een diepe recessie terecht zal komen.