Chinese productie kolen en aardgas fors omhoog in maart

De productie van kolen en aardgas in China is in maart fors omhoog gegaan. Het land schaalt de landelijke productie van de fossiele brandstoffen op om er zeker van te zijn genoeg energie te hebben. Ook de oorlog in Oekraïne speelt mee. Daardoor zijn de prijzen van energie nog verder gestegen.

De productie van kolen steeg ten opzichte van een jaar geleden met 15 procent naar 396 miljoen ton. Aardgas steeg met ruim 6 procent naar 19,7 miljard kuub, meldde het Chinese statistiekbureau maandag.

China maakt zich daarnaast zorgen om een nieuwe energiecrisis, die het land vorig jaar trof. Toen waren er tijdelijk te weinig kolen om aan de energievraag te voldoen. Dat is ook een van de redenen waarom het land zo inzet op het verhogen van de productie van kolen. Aan die productieverhoging zitten wel grenzen, waarschuwde een Chinese topambtenaar uit de kolenindustrie onlangs. De extra productie zou een nieuwe energiecrisis in belangrijke industriële regio’s wellicht niet kunnen voorkomen.

De productie van ruwe olie steeg met bijna 4 procent naar bijna 18 miljoen ton. Dat is het hoogste niveau sinds december 2015, ondanks de terugloop in de productie van olie door de pandemie. China kampt sinds enige tijd met heroplevingen van het coronavirus, waardoor veel plekken, waaronder miljoenenstad Shanghai, in gehele of gedeeltelijke lockdowns zitten.