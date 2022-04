Europese beurzen blijven dicht op paasmaandag

Beleggers in Europa genieten van de laatste dag van hun lange paasweekend. De Amsterdamse aandelenbeurs blijft net als die van Londen, Frankfurt en Parijs gesloten. Op veel Aziatische markten werd wel gehandeld en ook de Amerikaanse beurzen gaan later op de dag open.

De beurs in de Chinese zakenstad Shanghai stond maandag tussentijds in de min ondanks een groeicijfer voor de Chinese economie dat hoger was dan kenners hadden verwacht. Wel waren er tekenen dat de economie in maart de gevolgen merkte van de langdurige coronalockdown in met name Shanghai. Die gevolgen worden waarschijnlijk in het tweede kwartaal duidelijker merkbaar.

In maart vielen onder meer de winkelverkopen tegen. Voor de gevolgen van de cijfers voor bekende bedrijven als Alibaba en Tencent is het nog even afwachten. Die zijn namelijk genoteerd aan de beurs in Hongkong en die bleef dicht op paasmaandag. De blik gaat voor een deel van de Chinese aandelen dan ook uit naar Wall Street. De toonaangevende Nikkei-index in Tokio zakte 1,1 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 ging donderdag het weekend in met een plus van 0,2 procent op 719,70 punten. De MidKap sloot 0,7 procent hoger op 1072,20 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

Het cijferseizoen barst deze beursweek los op het Damrak. Bij de hoofdfondsen openen bedrijven in de chipsector ASMI en ASML, bierbrouwer Heineken, verfconcern AkzoNobel en sportschoolketen Basic-Fit de boeken. Op Wall Street wordt onder meer gekeken naar streamingbedrijf Netflix.

Op Wall Street kleurden de graadmeters donderdag rood als gevolg van rentevrees. De Dow Jonesindex verloor 0,3 procent tot 34.451,23 punten. De S&P 500 daalde 1,2 procent tot 4392,59 punten en de Nasdaq eindigde met een verlies van 2,1 procent op 13.351,08 punten.