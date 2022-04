IMF-topvrouw en Malala: meer investeren in onderwijs meisjes

Er moet meer worden geïnvesteerd in onderwijs voor meisjes. Dat heeft topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gezegd in een videogesprek met de Pakistaanse vredesactiviste Malala Yousafzai.

De 24-jarige Malala werd in 2007 een symbool van verzet toen ze zich uitsprak tegen de Taliban en hun verbod op onderwijs voor meisjes. In 2012 overleefde ze als 15-jarige een aanslag op haar leven door de Taliban. Malala ontving in 2014 als jongste winnares ooit de Nobelprijs voor de Vrede.

Volgens Georgieva is onderwijs voor meisjes een investering in de toekomst. Ze riep ministers van Financiën in de hele wereld op hier meer aan te doen. “Geen land kan succesvol zijn als niet het volledige potentieel van alle mensen wordt gebruikt, mannen en vrouwen.” Deze week wordt de voorjaarsvergadering van het IMF gehouden.

Malala zei dat onderwijs van meisjes en vrouwen de economie van landen vooruithelpt en bijdraagt aan de bestrijding van armoede en het tegengaan van conflicten.