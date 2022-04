VS willen miljarden dollars in behoud kerncentrales steken

De Amerikaanse overheid gaat miljarden dollars uittrekken om onrendabele kerncentrales langer in dienst te houden. Veel kerncentrales in de Verenigde Staten zijn namelijk verouderd en kampen met sterke concurrentie van goedkopere energiebronnen zoals aardgas en wind- en zonne-energie. Ze dreigen daardoor vervroegd uit dienst te worden genomen.

Maar volgens de Amerikaanse regering is kernenergie juist van groot belang bij het terugdringen van de uitstoot en het tegengaan van klimaatverandering. Het Amerikaanse ministerie van Energie heeft daarom een plan met de naam Civil Nuclear Credit Program om 6 miljard dollar (5,6 miljard euro) aan kredieten te verlenen om de centrales draaiende te houden. Naar verwachting begint deze week een proces voor uitbaters en eigenaren van kerncentrales om die steun aan te kunnen vragen.

Het geld komt uit het enorme stimuleringsplan van president Joe Biden voor investeringen in belangrijke infrastructuur. De VS tellen 93 nucleaire reactoren die goed zijn voor ongeveer een vijfde van de stroomvoorziening in het land. De sector is ook goed voor bijna een half miljoen banen. Het energieministerie heeft gewaarschuwd dat de helft van die kernreactoren stilgelegd kan gaan worden vanwege economische factoren. De afgelopen jaren zijn al meerdere reactoren vervroegd uit dienst genomen. De VS hebben een doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn.