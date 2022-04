Wereldbank verlaagt groeiverwachting wereldeconomie door oorlog

De wereldeconomie zal dit jaar minder sterk groeien dan eerder gedacht vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat zei president David Malpass van de Wereldbank. Hij rekent nu op een groei van 3,2 procent. In januari voorzag de Wereldbank nog een groei van 4,1 procent.

De Wereldbank en andere belangrijke instellingen zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO) hebben al eerder gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de wereldeconomie. Het IMF komt dinsdag met nieuwe ramingen naar buiten. Ook die zullen neerwaarts bijgesteld gaan worden. De Wereldbank houdt deze week net als het IMF zijn voorjaarsvergadering.

Malpass wijst vooral op de sterk gestegen brandstof- en voedselprijzen door het conflict in Oekraïne. Met name arme landen zijn kwetsbaar voor die stijgende prijzen, aldus de topman. Veel mensen dreigen daardoor in extreme armoede te vervallen, waarschuwde Malpass. Hij zei dan ook dat er zal worden gesproken over een nieuw steunfonds van 170 miljard dollar (157 miljard euro) om arme landen te helpen tegen de economische crisis die is ontstaan door de Russische invasie van Oekraïne.

Ook Oekraïne krijgt hulp van de Wereldbank. Tot dusver is al 3 miljard dollar aan onmiddellijke noodhulp toegezegd. Het geld gaat onder meer naar salarissen voor ziekenhuispersoneel, pensioenen en sociale programma’s in Oekraïne. Deze week zal volgens Malpass verder gepraat worden over nog meer steun aan het land, waaronder voor wederopbouw.