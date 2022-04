Beleggers wachten op begin cijferseizoen op Damrak

Europese beleggers beginnen de kortere handelsweek na Pasen naar verwachting voorzichtig, terwijl ze zich opmaken voor de start van de drukke kwartaalcijferperiode die later deze week begint. Dinsdag gaat de aandacht vooral naar de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Later op de dag komt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) daarnaast met nieuwe voorspellingen voor de wereldeconomie.

Op het Damrak weet PostNL de aandacht op zich gericht. Volgens Belgische media zijn er nog steeds kinderen aan het werk voor de Belgische tak van het bedrijf. Vier maanden na een eerste undercoverreportage is het post- en pakkettenbedrijf er volgens hen nog steeds niet in geslaagd om misstanden bij zijn Belgische onderaannemers aan te pakken. PostNL zelf ontkent dit en heeft laten weten deze praktijken in eigen controles en onderzoeken helemaal niet tegen te komen.

De AEX-index in Amsterdam koerst op basis van de openingsindicatoren af op een iets hoger begin van de nieuwe handelsdag. Maar grote koersuitslagen worden nog niet verwacht. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken met kleine winsten te openen.

Het cijferseizoen barst later deze week los op Beursplein 5. Bij de hoofdfondsen openen komende dagen onder meer chipbedrijven ASMI en ASML en bierbrouwer Heineken de boeken. Ook is het de beurt aan bijvoorbeeld verfconcern AkzoNobel en sportscholenketen Basic-Fit.

Intussen lijkt het verwachte offensief van het Russische leger in het oosten van Oekraïne begonnen, hebben militaire autoriteiten in Kiev maandag gezegd. Moskou had eerder al laten weten dat het belangrijkste doel op dit moment is om de Donbas, waar pro-Russische separatisten al jarenlang strijd leveren, onder controle te krijgen en een verbinding over land met de Krim tot stand te brengen.

De olieprijzen zaten de laatste dagen in lift, maar gaan nu weer licht omlaag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 107,98 dollar. Brentolie werd een fractie goedkoper op 113,11 dollar per vat. De euro was 1,0773 dollar waard tegen 1,0796 dollar bij het slot van de handel op donderdag, voorafgaand aan het lange paasweekend.