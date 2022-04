CBS: huishoudens spaarden eind 2021 minder

Huishoudens zetten minder geld opzij, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het vierde kwartaal van 2021 kwam het spaargeld van huishoudens uit op 17,1 miljard euro. Dat is bijna 5 miljard euro minder dan dezelfde periode een jaar eerder. Mensen gaven weer meer uit aan etentjes, drankjes en andere activiteiten buiten de deur. Gestegen prijzen zorgden er ook voor dat huishoudens minder konden sparen, zegt het CBS.

Het is het derde opeenvolgende kwartaal dat er minder gespaard wordt dan een jaar eerder. In 2020 werd er door coronamaatregelen relatief veel gespaard omdat consumenten door lockdowns bijvoorbeeld niet konden winkelen, buiten de deur eten of naar de bioscoop gaan.

In de laatste maanden van 2021 nam het inkomen van mensen weliswaar toe, maar de uitgaven aan bijvoorbeeld restaurants stegen ook fors. Dat kwam onder meer door de inflatie. Daardoor waren de prijzen 4,2 procent hoger dan een jaar eerder. Met name energie en water waren duurder. Ook brandstoffen werden toen al duurder door de aantrekkende economie.

Huishoudens investeerden verder 1,1 miljard meer in niet-financieel bezit, zoals woningen.

