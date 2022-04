China: economie zal ondanks groeirisico’s bbp-doelstelling halen

Ondanks verscheidene risico’s zoals corona-uitbraken en strenge lockdowns houdt China vast aan zijn ambitieuze doelstellingen voor economische groei. Dat schreef het Chinese staatspersbureau Xinhua op basis van niet nader te noemen “gezaghebbende departementen en personen”.

De autoriteiten hebben volgens het persbureau “het volste vertrouwen” dat de doelen gehaald worden. De economie heeft nog altijd “veel strategische voordelen”, zo zou in een rapport te lezen zijn. Ook de belangrijkste krant van de Communistische Partij publiceerde uit het document.

China zal het tweede kwartaal van het jaar aangrijpen om diverse maatregelen te nemen om de groei te stabiliseren en een gezonde ontwikkeling van de economie en de samenleving te verzekeren, aldus de berichten. Tegelijkertijd moet China vasthouden aan zijn aanpak van de coronapandemie, waarbij het geen besmettingen toestaat. Het beleid is om uitbraken zo snel als mogelijk onder controle te krijgen.

De Chinese regering stelde eerder dit jaar als doel de economie met 5,5 procent te laten groeien. Dat is het laagste percentage in meer dan dertig jaar tijd. In 2020 werd geen doelstelling bekendgemaakt, omdat de Chinese economie als gevolg van de coronapandemie nog maar 2,2 procent groeide. Afgelopen jaar groeide de economie met 8,1 procent.

Ondertussen verlaagden kenners van grote Europese banken, zoals UBS, Standard Chartered en Barclays hun prognoses voor de economische groei voor China vanwege de lockdowns en andere strenge maatregelen om de corona-uitbraken te beteugelen. De banken rekenen nu op een groei tussen de 4,2 en 5 procent. Daarbij rekenen ze erop dat Beijing meer ondersteuning zal gaan bieden. Dat zal vooral uit investeringen in infrastructuur bestaan. Ook zal het vastgoedbeleid naar verwachting soepeler worden, aldus kenners.