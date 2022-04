Europese beurzen trekken zich op aan Amerikaans optimisme

De Europese beurzen hebben in de middag een groot deel van de eerdere minnen weggewerkt. Waar in de ochtend beleggers nog in de ban waren van de vrees voor een snelle renteverhoging, trokken zij zich daarna op aan het optimisme op Wall Street. Daardoor bleven de verliezen beperkt.

Renteverhogingen zijn vooral slecht voor techaandelen en bedrijven die nog investeren in snelle groei en daar pas later de vruchten van kunnen plukken. Dergelijke bedrijven deden het op de beurs van Amsterdam dan ook slecht. Techinvesteerder Prosus en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway stonden onderaan met minnen van 4,1 en 3,8 procent. Bedrijven in de chipsector als ASMI, Besi en ASML stonden met plussen tot 2,8 procent juist in de kopgroep.

Ook uitzender Randstad stond bij de stijgers met een plus van 2,6 procent. Dat bedrijf liftte mee op de resultaten van branchegenoot Manpower dat een veel hogere winst boekte dan een jaar eerder. Ook de omzet ging met 4 procent omhoog, mede geholpen door de krappe arbeidsmarkt in veel delen van de wereld.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent lager op 716,57 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 1070,86 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gaven tot 0,8 procent prijs.

Bij de middelgrote fondsen was aanbieder van pakketkluisjes Inpost (min 4,3 procent) de grootste verliezer. PostNL, dat zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houdt, won juist 5,3 procent. Beleggers lieten zich daarbij niet van de wijs brengen door een bericht in Belgische media dat er nog steeds kinderen aan het werk zouden zijn voor de Belgische tak van het post- en pakkettenbedrijf. PostNL zelf ontkent dit en heeft laten weten deze praktijken in eigen controles en onderzoeken niet tegen te komen.

In Milaan ging Autogrill 12,3 procent omhoog. De uitbater van wegrestaurants en restaurants op vliegvelden is in gesprek met de Zwitserse uitbater tax-freewinkels Dufry over een fusie. Dufry werd in Z├╝rich 0,9 procent meer waard.

De olieprijzen gingen na enkele dagen van prijstoename weer stevig omlaag nadat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie had verlaagd. Een vat Amerikaanse olie kostte 5,5 procent minder op 102,30 dollar. Brentolie werd 5,2 procent goedkoper op 107,24 dollar per vat.

De euro was 1,0792 dollar waard tegen 1,0796 dollar bij het slot van de handel op donderdag, voorafgaand aan het lange paasweekend.