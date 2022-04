Hypotheekrente volgens De Hypotheekshop nu even hoog als in 2017

De hypotheekrente gaat snel omhoog. In ruim twee maanden tijd is de gemiddelde rente voor het financieren van een huis op het niveau gekomen van vijf jaar geleden. Volgens adviesorganisatie De Hypotheekshop neemt het tempo van de stijging nog niet af, waardoor een stabilisatie nog niet in zicht is.

De gemiddelde rente komt nu uit op een kleine 3 procent, vorig jaar was dat nog rond de 1,5 procent. Volgens de hypotheekadviseur komt de snelle stijging doordat de rente op de kapitaalmarkt, waar hypotheekverstrekkers hun geld kunnen lenen, ook snel omhooggaat. Dat komt door plannen van centrale banken om de rente te verhogen om de hoge inflatie te bestrijden.

De stijging van de hypotheekrente zorgt er volgens De Hypotheekshop voor dat mensen hun hypotheekrente korter vastzetten. “In februari lag het gemiddelde nog op 20 jaar, afgelopen week was dat afgenomen tot 18,2 jaar”, aldus de adviseur.

Ook is te zien dat door de hoge inflatie en snel opgelopen energiekosten meer vraag is naar geld om het huis te verduurzamen. “Onder andere met een speciaal verduurzamingsdepot”, zegt De Hypotheekshop. “Veel huiseigenaren zien in het verlagen van hun energielasten een besparingsmogelijkheid.”