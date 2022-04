Letland wil binnen jaar van Russisch gas af

Letland wil uiterlijk begin januari 2023 van het Russische gas af. De regering van de Baltische staat, lid van zowel de EU als de NAVO, heeft dinsdag besloten de invoer van gas uit het grote buurland, dat Oekraïne is binnengevallen, op 1 januari te staken.

Dat heeft de minister van Economische Zaken Jaris Vitenbergs dinsdag gezegd na een kabinetsberaad. Hij sprak van een “historisch besluit ter versterking van de energiezekerheid en de onafhankelijkheid van Letland”. De wetswijzigingen die daarvoor nodig zijn, moeten nog wel worden goedgekeurd door het parlement.

Om het ook in de toekomst warm te houden, heeft de Letse regering besloten een strategische voorraad vloeibaar aardgas (lng) op te bouwen. Die wordt opgeslagen in een ondergronds spaarbekken in Incukalns, ten oosten van hoofdstad Riga. Het vloeibare gas wordt in eerste instantie betrokken via de terminal in Litouwen.

Met Finland wordt overleg gevoerd over een gemeenschappelijk complex voor gasleveranties. Letland plant bovendien de bouw van een eigen lng-terminal. Volgens Vitenbergs kan die eind volgend jaar of begin 2024 worden opgeleverd.