Stellantis schort autoproductie Rusland op vanwege logistiek

Autoproducent Stellantis heeft de productie in zijn fabriek in Rusland opgeschort als gevolg van logistieke problemen. Die zijn ontstaan door de sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne, zo meldde de producent van merken als Peugeot, Citroën, Opel, Jeep en Fiat.

Stellantis is de op drie na grootste autoproducent ter wereld. Het bedrijf is goed voor circa 1 procent van de Russische markt. Het concern heeft een fabriek in Kaloega krap 200 kilometer ten zuidwesten van Moskou die het samen met het Japanse Mitsubishi bestierde alvorens de productie in april stilviel. Daar worden jaarlijks circa 11.000 bestelbusjes gebouwd. Er werken ongeveer 2700 mensen.

“Gezien de snelle dagelijkse toename van sancties en logistieke problemen, heeft Stellantis besloten de productie op te schorten, ook om daarmee alle sancties na te leven en werknemers te beschermen”, verklaarde het concern.

Tal van buitenlandse bedrijven hebben aangekondigd dat ze hun winkels en fabrieken in Rusland tijdelijk sluiten of dat ze het land voorgoed zullen verlaten sinds de Russische inval in Oekraïne op 24 februari. Stellantis waarschuwde eind maart al dat de fabriek in Kaloega op korte termijn dicht zou moeten omdat de onderdelen opraakten.

Stellantis stopte eerder al wel de export van auto’s naar Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook de import vanuit Rusland werd al gestaakt. De autoproducent had eerder gezegd dat het stilleggen van de fabriek in Kaloega alleen de werknemers zou raken en niet de Russische regering.