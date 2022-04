Aandeel boodschappen met duurzaamheidskeurmerk neemt toe

Nederlanders besteedden vorig jaar in de supermarkt ruim een vijfde van hun uitgaven aan producten met een duurzaamheidskeurmerk. Artikelen met bijvoorbeeld het keurmerk van Fair Trade, Beter Leven of Biologisch hadden bij elkaar een marktaandeel van 21 procent, iets meer dan een jaar eerder. Volgens marktonderzoeker IRI was het percentage boodschappen met een duurzaamheidskenmerk niet eerder zo groot.

De afgelopen jaren groeide het marktaandeel van keurmerken voor duurzamere producten gestaag. In 2017 ging net geen 16 procent van alle uitgaven in de supermarkt naar keurmerkproducten.

De opmars van duurzame producten komt niet alleen door een gedragsverandering van de consument, maar ook doordat meer producten in de supermarkt een keurmerk krijgen. Zo is het de bedoeling dat alle kip die in supermarkten wordt verkocht, voor het einde van volgend jaar een Beter Leven Keurmerk met minimaal 1 ster krijgt. Dit betekent dat is voldaan aan eisen omtrent onder andere de leefruimte voor de dieren.

Ondanks de opmars van duurzaamheidskeurmerken in de supermarkten, daalde de totale omzet uit producten met zo’n keurmerk vorig jaar met 1,2 procent. Die teruggang is wel minder sterk dan de omzetdaling van de supermarkten als geheel. Die bedroeg in 2021 ruim 2 procent, na een uitzonderlijk sterk 2020.

IRI onderzocht de verkoopcijfers van producten met de keurmerken ASC (kweekvis), Beter Leven (dierenwelzijn in de veeteelt), Biologisch, Fair Trade (eerlijk loon voor boeren), MSC (duurzamere visserij), On the way to PlanetProof (duurzamer voedsel), Rainforest Alliance (bescherming van het regenwoud) en UTZ (duurzamere landbouw). Verkoopcijfers van Aldi en Lidl zijn niet meegenomen in het onderzoek.