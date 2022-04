Boskalis verwerft groot kabelcontract voor windpark op zee

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft een groot contract in de wacht gesleept voor het transport en de installatie van de kabels voor een groot windpark op zee. Met de klus is voor Boskalis tussen de 150 miljoen en 300 miljoen euro gemoeid. Een precies bedrag geeft de onderneming niet.

Het gaat om kabels met een gecombineerde totale lengte van honderden kilometers. Boskalis zal de kabels vervoeren met zijn eigen zware-ladingschepen. Het is bedoeling dat de voorbereidende werkzaamheden in de tweede helft van 2023 beginnen. Dan zou het installatiewerk in 2024 plaatsvinden.

Om welk windpark het precies gaat, zegt de onderneming niet. Boskalis is vaker betrokken bij werk voor de aanleg van windparken op zee. Het bedrijf was vorig jaar daarnaast even wereldnieuws toen het moest helpen bij het bergen van het enorme containerschip Ever Given, dat was vast komen te zitten in het Suezkanaal.

Onlangs moest Boskalis weer aan de bak met het vlottrekken van een gestand containerschip, namelijk de Ever Forward. Dat is een schip van dezelfde rederij als de Ever Given. Het schip lag al een maand vast in Chesapeake Bay, een baai aan de Amerikaanse oostkust. Het vlot trekken van de Ever Forward werd uitgevoerd door Donjon-Smit. Dat bedrijf is een samenwerkingsverband van Smit Salvage, een dochter van Boskalis, en het Amerikaanse Donjon.