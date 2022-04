Chipmachinemaker ASML voelt grenzen productiecapaciteit

Chipmachinefabrikant ASML heeft in de eerste drie maanden van het jaar een lagere omzet geboekt dan een jaar eerder. De vraag naar apparatuur om halfgeleiders te maken is door chiptekorten nog altijd erg groot, maar volgens het Veldhovense bedrijf blijft de eigen productiecapaciteit achterlopen. Uitgaven om meer te kunnen produceren namen ook een hap uit de winst.

In het eerste kwartaal verkocht ASML voor 3,5 miljard euro aan machines voor chips en aanverwante onderhoudsdiensten. Dat was een jaar eerder nog krap 4,4 miljard euro. Daarbij speelt ook mee dat de chipmachinefabrikant omzet van de verkoop van zijn zeer geavanceerde machines pas in de boeken kan zetten na tests op locaties van klanten. De winst kwam uit op 695 miljoen euro, tegenover 1,3 miljard euro in de eerste drie maanden van 2021.

“We zien nog altijd dat de vraag naar onze systemen groter is dan onze huidige productiecapaciteit”, aldus topman Peter Wennink in een commentaar op de cijfers. Wennink waarschuwde eerder in een interview met zakenkrant Financial Times al dat het veel tijd kost om uit te breiden.

De komende tijd verwacht ASML wel weer veel meer omzet te boeken dan in het voorbije kwartaal. In een eigen raming rekent het bedrijf op 5,1 miljard euro tot 5,3 miljard euro aan omzet.