Continental hervat productie in Rusland na dreigement

De Duitse leverancier van auto-onderdelen Continental heeft zijn productie in Rusland weer opgestart. Volgens het concern werden medewerkers in het land bedreigd met “ernstige strafrechtelijke gevolgen” als Continental niet aan de vraag van lokale klanten voldoet.

Continental kondigde in maart nog aan zijn productie in Rusland te staken. Daarnaast stopte het bedrijf de import en export met Rusland als protest tegen de inval in Oekraïne. Om vervolging van de eigen medewerkers te voorkomen hervat het bedrijf nu “tijdelijk” de productie van autobanden in Kaloega, ongeveer 170 kilometer ten zuidwesten van Moskou.

Continental zegt geen winst te willen maken met de bandenproductie in Rusland. Veel andere grote westerse merken zijn vertrokken uit Rusland uit afschuw over de oorlog in Oekraïne. Onder andere Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz schortten hun Russische activiteiten op.

De Russische president Vladimir Poetin liet eerder weten bedrijfsonderdelen van ondernemingen die het land hebben verlaten onder toezicht van Russen te willen stellen. Onder meer Shell, IKEA en Toyota staan op de lijst voor zo’n nationalisatie.