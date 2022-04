DSM vindt koper voor divisie die supersterke vezels maakt

DSM heeft in het Amerikaanse Avient een koper gevonden voor zijn tak die beschermende materialen maakt. Dat bedrijf betaalt ruim 1,4 miljard euro voor het bedrijfsonderdeel dat grotendeels bestaat uit het maken van Dyneema, dat volgens DSM de sterkste vezel ter wereld is. Die vezel kan worden verwerkt in kabels, maar bijvoorbeeld ook in beschermende kleding en visnetten.

DSM zette vorig jaar september zijn materialentak in de etalage. Die tak bestaat uit meer dan alleen de beschermende materialen, maar maakt ook een reeks kunststoffen en plastics die onder meer in de auto-industrie worden gebruikt. Het speciaalchemiebedrijf wil zich na het afstoten van die onderdelen vooral richten op ingrediƫnten voor voedingsmiddelen en voedingssupplementen.

De sterke vezels waren op jaarbasis goed voor een omzet van zo’n 335 miljoen euro van de in totaal bijna 2 miljard euro die de hele materialentak vorig jaar behaalde. Qua bedrijfswinst was het verkochte onderdeel goed voor ongeveer 105 miljoen euro per jaar.

Na aftrek van alle kosten die het maakt voor de verkoop verwacht DSM ongeveer 1,3 miljard euro winst te maken op het afstoten van het onderdeel. Die verkoop wordt naar verwachting in de tweede jaarhelft afgerond. DSM gaf eerder al aan de opbrengsten van de verkoop van de materialentak vermoedelijk in verdere groei van de voedingsonderdelen te willen steken, zoals overnames, maar ook investeringen.