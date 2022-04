Fabrikant Ariel en Pampers miljarden kwijt door dure grondstoffen

Procter & Gamble verwacht dit gebroken boekjaar een hap van bijna 3 miljard dollar (2,8 miljard euro) uit de winst door duurdere materialen en hogere transportkosten. Het concern achter de luiers van Pampers, scheermesjes van Gillette en zeep van Ariel wist de omzet het voorbije kwartaal dankzij prijsverhogingen op te voeren. Ook de winst steeg licht.

Al in 2021 kampten fabrikanten van consumentengoederen als Procter & Gamble en Unilever met sterk gestegen prijzen voor grondstoffen, waardoor ze zich gedwongen zagen de prijzen te verhogen. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft die inflatie verder aangejaagd. Zo zijn gas en olie in prijs gestegen, wat ook producten die daarmee worden gemaakt duurder maakt.

In zijn vooruitzicht voor het gebroken boekjaar, dat tot eind juni loopt, zegt Procter & Gamble nu 2,5 miljard dollar aan “tegenwind” te verwachten door prijsstijgingen bij grondstoffen. Duurder transport neemt een hap van 400 miljoen dollar uit de winst. Daarnaast heeft het bedrijf last van de sterke dollar, waardoor de omzet uit andere landen lager uitvalt.

De omzet bij Procter & Gamble steeg in zijn derde kwartaal met 7 procent op jaarbasis tot 19,4 miljard dollar, wat een sterkere toename is dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Bij al zijn divisies was dat deels te danken aan prijsverhogingen. De nettowinst steeg met 4 procent tot 3,4 miljard dollar.