Fed: inflatie en geopolitiek vertroebelen vooruitzichten

De Amerikaanse economie groeide tot medio april in een matig tempo. Daarbij zorgden stijgende prijzen en geopolitieke ontwikkelingen voor vertroebelde vooruitzichten voor toekomstige groei. Dat schrijft de centralebankenkoepel Federal Reserve in zijn Beige Book. Dat rapport is gebaseerd op informatie van de twaalf regionale banken van de Fed in de afgelopen weken.

Volgens de Fed waren veel bedrijven in staat de snel stijgende kosten voor materialen, grondstoffen en andere zaken door te berekenen aan hun klanten. De VS kampen ondertussen met de hoogste inflatie in circa 40 jaar.

De Fed verhoogde vorige maand voor het eerst sinds 2018 de rentetarieven. Beleidsmakers gaven aan dat ze “snel” zullen handelen om de rentes terug te brengen naar een “neutraal” niveau dat de economie stimuleert noch vertraagt.

Een aantal Fed-bestuurders zei eerder open te staan voor een verhoging met 50 basispunten als ze in mei bijeenkomen. Met die verhoging wordt op de financiƫle markten alom rekening gehouden. Toch gaan er ook geluiden op de rente met 75 basispunten te verhogen als dat nodig is.