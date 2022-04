Griekenland verhoogt minimumloon per 1 mei

Griekenland verhoogt per 1 mei voor de tweede keer dit jaar het minimumloon. Volgens premier Kyriakos Mitsotakis eist de hard oplopende inflatie zijn tol op de inkomens van huishoudens en is ingrijpen daarom nodig.

“Vanaf 1 mei zal het basisloon met 50 euro per maand stijgen tot 713 euro per maand”, zei Mitsotakis in een televisietoespraak. De conservatieve regering verhoogde het maandelijkse bruto minimumloon in januari al met ongeveer 2 procent tot 663 euro. Met de nieuwe loonstap gaat het minimumloon met bijna 10 procent omhoog.

De inflatie in Griekenland liep in maart op tot 8,9 procent en bereikte daarmee het hoogste niveau in 27 jaar. Vooral de torenhoge energiekosten zet het inkomen van de huishoudens onder druk. De aardgasprijzen zijn op jaarbasis met 68 procent gestegen. Stroom kost nu krap 80 procent meer dan een jaar eerder.

Eerder deze maand gingen duizenden mensen in Athene de straat op om te protesteren tegen de impact van de hard oplopende prijzen. Mitsotakis erkende daarop dat de lonen in het land laag zijn. Volgens hem zijn ook “de wonden van de tienjarige financiĆ«le crisis nog niet geheeld”. De wereldwijde inflatiegolf treft volgens de premier in de eerste plaats de lage inkomens en de werklozen. “Mijn besluit van vandaag is op hen gericht”, sprak Mitsotakis.

De regering heeft sinds vorig jaar ongeveer 4 miljard euro uitgegeven aan subsidies voor elektriciteitsrekeningen van huishoudens, bedrijven en boeren. Eerder deze week beloofde Athene met meer maatregelen te komen als hulp uit Brussel uitblijft.