Koepel woningcorporaties wil landelijke toets prefabhuis

Voorzitter Martin van Rijn van Aedes, de koepel van woningcorporaties, pleit voor het instellen van een landelijke toelatingstoets voor prefabwoningen. Volgens hem kan dit helpen de Nederlandse woningbouw aan te jagen. Volgens hem mag elke gemeente nu nog afzonderlijk bepalen of een in de fabriek gemaakte woning veilig is en ergens neergezet mag worden. Dat zou “onnodig” zijn, aldus de Aedes-topman, en het zou belemmerend werken bij het versnellen van de woningbouw.

Van Rijn: “Vergelijk het met een auto: wanneer het model door de RDW is goedgekeurd, dan mag je er overal in ons land mee de weg op. Zo zou het ook met fabrieksklare woningen moeten zijn.” De Aedes-voorzitter deed zijn uitspraken bij de opening van de nieuwe woningfabriek van het bedrijf Barli in Uden.

Van Rijn gaf een uiteenzetting van de lastige omstandigheden waarin de Nederlandse woningbouw zich momenteel bevindt. “Om te beginnen moet er haast gemaakt worden met de aanpak van de stikstofproblemen. Tegelijk zien we dat er nog te weinig grond beschikbaar wordt gesteld om woningen op te kunnen bouwen én zien we de bouwkosten enorm stijgen.”

Volgens de corporatievoorman, die in 2020 nog tijdelijk minister voor Medische Zorg was, zou prefabbouwen een oplossing kunnen bieden voor een deel van de problemen. Deze manier van huizenbouw zou namelijk voor minder milieubelastende uitstoot zorgen dan bouwen op locatie. En als huizen op grote schaal vooraf kunnen worden geproduceerd, zou het bouwen ook goedkoper worden.