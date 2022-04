Koersdreun Netflix op Wall Street, 55 miljard dollar weggevaagd

Netflix is woensdag in een dag circa 55 miljard dollar van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. Beleggers deden het aandeel in de uitverkoop nadat de streamingdienst bekendmaakte voor het eerst sinds 2011 per saldo abonnees te hebben verloren. Bovendien rekent het bedrijf erop in het lopende kwartaal nog eens twee miljoen betalende klanten te verliezen.

Het aandeel Netflix ging met een verlies van dik 35 procent de handel uit. Netflix geeft al langer aan dat de cijfers de afgelopen jaren vertekend waren. Door de coronapandemie bleven wereldwijd mensen meer thuis en was er veel behoefte aan vermaak. Ook het delen van accounts door gebruikers is een hoofdpijndossier voor het bedrijf dat mogelijk via advertentieverkoop extra inkomsten wil genereren.

In het kielzog van Netflix verloren andere aanbieders van streamingdiensten als Roku, Disney en Warner Bros Discovery tot ruim 6 procent. Het verlies van Netflix werkte ook door op techgraadmeter Nasdaq. Die verloor uiteindelijk 1,2 procent tot 13.453,07 punten.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger op 35.160,79 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 4459,45 punten. Beleggers reageerden onder meer op het nieuwste rapport van de Federal Reserve. De centralebankenkoepel meent dat inflatie en geopolitieke spanningen het groeibeeld voor de economie vertroebelen.

Technologiebedrijf IBM won dik 7 procent. De onderneming verwacht voor dit jaar aan de eerder gestelde groeiverwachtingen te voldoen. Wel zal de terugtrekking uit Oekraïne gepaard gaan met een daling van de inkomsten met 300 miljoen dollar.

Procter & Gamble (plus 2,7 procent) verwacht dit gebroken boekjaar een hap van bijna 3 miljard dollar uit de winst door duurdere materialen en hogere transportkosten. Het concern achter de luiers van Pampers, scheermesjes van Gillette en zeep van Ariel wist de omzet het voorbije kwartaal dankzij prijsverhogingen op te voeren. Ook de winst steeg licht.

Oliedienstverlener Baker Hughes verloor 3,8 procent. Het concern wist afgelopen kwartaal niet aan zijn verwachtingen te voldoen. Dan gaat het zowel om winst als omzet die lager uitviel dan voorzien. Dat komt volgens het bedrijf vooral door de onrust van de afgelopen tijd.

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 102,75 dollar en Brentolie werd een fractie duurder, op 107,26 dollar per vat. De euro was 1,0852 dollar waard, tegen 1,0849 eerder op de dag.