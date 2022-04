Minder smartphones verkocht door Chinese lockdowns en inflatie

Zorgen over steeds harder stijgende prijzen zitten de verkoop van smartphones dwars. Volgens marktonderzoeker Canalys verkochten smartphonefabrikanten in het eerste kwartaal van dit jaar 11 procent minder telefoons dan een jaar eerder, mede doordat mensen beter op de kosten zijn gaan letten nu alles duurder wordt. Daarnaast zetten strenge lockdowns in China een rem op de aankopen van nieuwe toestellen.

Verkopers van smartphones hebben volgens Canalys-vicepresident Nicole Peng ook nog te maken met grote onzekerheid door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. De daling van de smartphoneverkopen was sinds het begin van de coronacrisis niet zo groot.

Samsung verkocht de meeste smartphones. Het Zuid-Koreaanse concern had volgens de onderzoekers een marktaandeel van 24 procent, waarmee het de eerste plek overnam van iPhone-fabrikant Apple. De Chinese merken Xiaomi, Oppo en Vivo vullen de andere plekken in de mondiale top 5.