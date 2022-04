Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl denkt na over verkoop Grubhub

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, bekend van Thuisbezorgd.nl, denkt erover om zijn Amerikaanse dochter Grubhub te gaan verkopen. De miljardenovername van dat onderdeel werd vorig jaar pas afgerond, maar bij aandeelhouders is de laatste tijd onvrede ontstaan over de beurswaarde van het bedrijf. Activistische beleggers drongen er daarom op aan Grubhub snel weer af te splitsen of te verkopen, wat zou moeten helpen om de eigen beurswaarde op te voeren.

Geruchten dat Grubhub in de etalage zou staan werden eerder nog tegengesproken door Just Eat Takeaway. Het bedrijf zegt nu in een toelichting bij de kwartaalresultaten adviseurs in de hand te hebben genomen om zijn opties voor het onderdeel te onderzoeken. Er wordt niet alleen gekeken naar een volledige verkoop van Grubhub, maar ook een gedeeltelijke verkoop of het in zee gaan met een partner zouden tot de mogelijkheden behoren. Volgens Just Eat Takeaway is nog niet zeker of de verkenning tot een deal zal leiden en hoe lang dit proces zal duren.

De stap betekent een fikse koerswijziging. Met de overname van Grubhub was meer dan 7 miljard dollar gemoeid. Topman Jitse Groen stelde vorig jaar juni bij de afronding van de deal nog dat hij altijd had geloofd dat de combinatie van zijn bedrijf met Grubhub een “winnende combinatie” is. Grubhub werkt samen met meer dan 300.000 restaurants en is een grote speler in de Verenigde Staten. Er waren recent ook al berichten dat er partijen zijn die Grubhub wel zouden willen overnemen. De naam van rivaal Uber Eats dook op, al was onduidelijk hoe betrouwbaar die informatie was.

Door het einde van de coronalockdowns moet Just Eat Takeaway de laatste tijd moeite doen om de bestellingen bij zijn platforms op peil te houden. Groen heeft de indruk dat dit aardig is gelukt. Het aantal orders lag in het eerste kwartaal dit jaar slechts 1 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar, toen mensen nog wegens coronaregels massaal thuis zaten en veel maaltijden bestelden bij restaurants. Het ging gemiddeld wel om wat duurdere bestellingen, maar ook hier is de periode van sterke groei duidelijk voorbij.

De onderneming heeft haar verwachtingen voor de zogeheten transactiewaarde voor heel dit jaar wat versoberd. Just Eat Takeaway is ook nog steeds verlieslatend, al worden daar nu geen cijfers over verstrekt. Groen verwacht dat de resultaten gedurende het jaar geleidelijk zullen verbeteren. Hij hoopt dan volgend jaar, gecorrigeerd voor posten als rente en belastingen, een positief resultaat in de boeken te zetten.