Mogelijk dode door probleem met beademingsapparaat Philips

Een defect in beademingsapparatuur van Philips heeft mogelijk tot een dode geleid. Vier andere patiënten hebben mogelijk letsel opgelopen na het plotseling uitvallen van de apparaten. Daarbij ging geen alarm af. Philips onderzoekt de zaak, bevestigt een woordvoerder na eerdere berichtgeving in het Eindhovens Dagblad. Het medisch technologiebedrijf zette eerder al 70 miljoen euro opzij voor deze en een andere terugroepactie.

Het probleem doet zich voor bij de beademingsapparaten die in ziekenhuizen gebruikt worden als ondersteuning voor patiënten die nog wel zelf kunnen ademen. Het gaat om de types V60 en V60 Plus. Daarvan zijn er wereldwijd 105.000 in gebruik. Philips zegt dat de kans heel klein is dat het apparaat stopt zonder dat er een alarm afgaat. Dat zou eens per miljoen keer gebeuren dat het apparaat gebruikt wordt.

De afgelopen tijd kreeg Philips 383 meldingen van het onverwachts uitvallen van de apparaten. In 377 gevallen viel het apparaat uit, maar ging het alarm wel af en konden artsen en verplegers dus snel ingrijpen. In zes gevallen ging er geen alarm af. Philips onderzoekt nu of het overlijden van één patiënt en het letsel van vier anderen het directe gevolg is van die uitval. Waar die gevallen zich hebben voorgedaan is niet bekendgemaakt, maar in ieder geval niet in Nederland.

Het bedrijf nam zelf contact op met de relevante autoriteiten als de Amerikaanse FDA en de Britse MHRA over het mogelijke probleem. Ook neemt Philips contact op met alle gebruikers van de apparaten. Verder onderzoekt de onderneming of en hoe de problemen opgelost kunnen worden.

Ziekenhuizen kunnen de apparaten wel blijven gebruiken, maar moeten dan een extern alarm aansluiten dat vaak in kamers op de intensive care ingebouwd is. Ook andere voorzorgsmaatregelen die al eerder aangeraden werden zijn nu door Philips verplicht gesteld, zoals het meten van de zuurstofstroom naar de patiënt toe en het zuurstofgehalte in het bloed van de patiënt.

De afgelopen tijd had Philips meer problemen met beademingsapparatuur. In apparatuur voor slaapapneupatiënten zat een isolatieschuim dat kon verbrokkelen en bij contact met bepaalde schoonmaakmiddelen giftige stoffen kon afgeven. Voor de terugroepactie voor miljoenen van die apparaten heeft Philips inmiddels 725 miljoen euro opzij gezet. Daar kunnen mogelijk nog schadevergoedingen bovenop komen.