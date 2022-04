Netflix keihard onderuit op Wall Street na verliezen abonnees

Netflix is woensdag op Wall Street een groot deel van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. De onderneming maakte dinsdag na de slotbel bekend voor het eerst sinds 2011 per saldo abonnees te hebben verloren. Bovendien rekent het bedrijf erop in het lopende kwartaal nog eens 2 miljoen betalende klanten te verliezen. Het aandeel verloor in de vroege handel dik 31 procent. Daarmee verdampte bijna 50 miljard dollar aan beurswaarde.

Netflix geeft al langer aan dat de cijfers de afgelopen jaren vertekend waren. Door de coronapandemie bleven wereldwijd mensen meer thuis en was er veel behoefte aan vermaak. Maar inmiddels kunnen in veel landen mensen weer naar cafés, restaurants en bioscopen en zegt een deel hun Netflix-abonnement op. Ook de toegenomen inflatie speelt een rol.

Het algehele sentiment op de beursvloeren in New York was positief. De leidende Dow-Jonesindex noteerde na een paar minuten handelen 1 procent hoger op 35.257 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 4482 punten. De Nasdaq stond mede door het verlies van Netflix iets boven de slotstand van een dag eerder op 13.633 punten. In het kielzog van Netflix verloren andere aanbieders van streamingdiensten als Roku, Disney en Warner Bros Discovery tot 7 procent.

Technologiebedrijf IBM, dat zich de laatste tijd steeds vaker toelegt op zijn cloudactiviteiten, maar ook actief is met andere IT-diensten, won 6 procent. De onderneming verwacht voor dit jaar aan de eerder gestelde groeiverwachtingen te voldoen. Wel zal de terugtrekking uit Oekraïne gepaard gaan met een daling van de inkomsten met 300 miljoen dollar.

Procter & Gamble (plus 1,4 procent) verwacht dit gebroken boekjaar een hap van bijna 3 miljard dollar uit de winst door duurdere materialen en hogere transportkosten. Het concern achter de luiers van Pampers, scheermesjes van Gillette en zeep van Ariel wist de omzet het voorbije kwartaal dankzij prijsverhogingen op te voeren. Ook de winst steeg licht.

Oliedienstverlener Baker Hughes verloor bijna 4 procent. Het concern wist afgelopen kwartaal niet aan zijn verwachtingen te voldoen. Dan gaat het zowel om winst als omzet die lager uitviel dan voorzien. Dat komt volgens het bedrijf vooral door de onrust van de afgelopen tijd.

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 103,26 dollar en Brentolie werd ook 0,7 procent duurder, op 107,97 dollar per vat. De euro was 1,0839 dollar waard, tegen 1,0792 dollar een dag eerder.