Resultaten Tesla gedomineerd door chips, oorlog en corona

Tesla geeft na het sluiten van de Amerikaanse beurs een inkijkje in de boeken. Eerder bracht de fabrikant van elektrische auto’s al naar buiten dat er ruim 310.000 auto’s waren afgeleverd, naar eigen zeggen een nieuw record. Door verstoringen in de logistiek was het wel een “uitzonderlijk lastig” kwartaal.

Net als andere autofabrikanten heeft Tesla last van leveringsproblemen in met name chips. Het aantal geproduceerde auto’s lag ook vrijwel gelijk aan het laatste kwartaal van 2021, terwijl Tesla daar eerder nog elk kwartaal flinke sprongen in maakte. De komende kwartalen gaat dat mogelijk weer omhoog, want eind maart opende Tesla een nieuwe fabriek bij Berlijn en begin april één in Texas. Om de productie daar op gang te brengen zijn waarschijnlijk wel meer kosten gemaakt.

Behalve chips wordt het ook steeds moeilijker om aan metalen voor accu’s te komen, zoals lithium. Tesla-topman Elon Musk zei op Twitter al erover te denken om eigen mijnen te beginnen om zo de toevoer van materialen veilig te stellen. Hoeveel last Tesla heeft van de gestegen prijzen van metalen, niet alleen door gestegen vraag maar ook door minder aanbod als gevolg van de oorlog in Oekraïne, wordt mogelijk ook duidelijk.

Ook corona speelt mogelijk nog een rol, want de bestrijding van de pandemie leidde tot een lockdown in Shanghai waar Tesla een belangrijke fabriek heeft staan. Die ging eind maart dicht en had mogelijk daarvoor ook al last van grotere leveringsproblemen. Inmiddels is die fabriek weer deels opgestart.